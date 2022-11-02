Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve beraberindeki heyetle sendikanın genel merkezinde bir araya geldi.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücretle ilgili olarak şunları söyledi:



"Geçtiğimiz yıllarda konfederasyonumuz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asli üyesi olmamasına rağmen Türk-İş tarafından birlikte çalışılması talebi bize iletilmişti. Biz de bu konuda destek vermiştik. Bu yıl için bize herhangi bir talep gelirse elbette ki desteğimizi vereceğiz. Ama bu olmadığı takdirde de asgari ücret konusundaki ilkelerimiz ortada. Bu ilkelerimiz ışığında önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili ayrıntılı çalışmalarımız sonuçlanacak. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda asgari ücret konusunda belirlediğimiz bir rakam söz konusu değil. Önümüzdeki aylarda gelişmelere göre bunu belirleyeceğiz."



Arslan, yeni ücret belirlenirken enflasyonun göz önünde bulundurulmasını istedi.



Arslan, kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin 12 ay çalışabileceği modelin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.