HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Mağduriyetler giderilmeli

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret ve emekli maaşlarının belirlenme aşamasında sorunlar olduğunu ifade etti.



Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki vergi ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sistemden kaynaklandığını, yüksek enflasyonun en çok emekçilere olumsuz yansımalarının olduğunu belirtti.



Türkiye'nin gelişerek büyüdüğü, ihracat rakamlarının arttığı dönemlerde de emekçilerin gelir sorunu yaşadığını dile getiren Arslan, hükümetin bu konuda değerlendirme yaparak gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.



Vergi sistemi ve gelir adaletsizliği zorlamaya devam ettiğini belirten Arslan, "Yeni işe giren bir çalışanın vergi oranı ile 30 yıldır çalışıp evlenmiş, çocuk sahibi olan arasında vergi diliminde hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı.



Arslan, gelişmiş ülkelerde aileyi korumak ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için çeşitli yükümlülüklere göre vergi sisteminin bulunduğunu, benzer çalışmanın Türkiye'de de yapılması gerektiğini savundu.



Mahmut Arslan, "Asgari ücret başta olmak üzere ücretlilerin bu konudaki mağduriyetlerini giderecek ek protokollere, emekli maaşlarındaki düşük oranların yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.