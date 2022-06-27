Hak-İş'ten asgari ücrete 'enflasyonun üstünde artış' talebi

Hizmet-İş İstanbul 3 Nolu İETT Şube Başkanlığının genel kurulunda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayında yapılacak artışın yalnız kamu çalışanları ve memur emeklileri ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.



Mahmut Arslan, komisyonunun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz.

Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz.

Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.