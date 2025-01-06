HAK-İŞ'ten emeklilik tepkisi: Sistem acilen düzeltilmeli

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da basın açıklaması düzenledi.



Arslan, daha öncesinde emekli olanların emeklilik aylıklarıyla alakalı maaşlarının asgari ücretin aşağısında olmadığını ifade etti.



Son 8 yıldır emeklilerin, asgari ücretin aşağısında ücret aldığını belirten Arslan, "Eğer ki yeni bir düzenleme olmazsa 2024'te 12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı, asgari ücret de 17 bin lira. Dolasıyla bu hayatlarının baharında işe girmiş ve gerçekten bir ömür ülkesine, iş yerine hizmet etmiş, primini ödemiş, ödediği primle emeklilik hayali kurmuş, emekli olduktan sonra da kendilerine verilen maaşın asgari ücretin altında olması başka bir şekilde izah edilemez." dedi.



"EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"



Asgari ücretin çok yüksek olmasının da doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Arslan, emeklinin sisteminin değişmesi ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



"TÜRKİYE'NİN MODELİ OLAMAZ"



Arslan, konuşmasında 2024-2025 emekli maaş farklarına da değindi.



Aylık bağlama kriterlerinden birinin enflasyon olduğunu hatırlatan Arslan, "Sistemin acilen düzeltilmesi gerekiyor. Primin fazla ödendiği, sistemde daha fazla kalan insanın daha az aldığı bir model Türkiye'nin modeli olamaz" diye konuştu.