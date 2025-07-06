Hak-İş'ten toplu sözleşme eylemi

Hükümet 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci teklifini verdi. Sendikalar zam oranlarını yeterli bulmadı.



Üçüncü ve son teklifin iletilmesi öncesi Hak-İş eylem kararı aldı.



Konfederasyona bağlı sendikalarda öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önünde oturma eylemi yapılacak.



İşçiler kollarına siyah kurdele takacak ve yemekhaneler kullanılmayacak.



İŞÇİLER NE İSTİYOR?



Sendikalar daha önce verilen iki teklifi yetersiz bularak kabul etmemişti.



İşçiler en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılmasını, üzerine de yüzde 50 zam ve enflasyon farkı talep ediyor.



Hükümet ise 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay için de yüzde 10 zam önerdi.



Yeni haftada üçüncü ve son teklifin verilmesi bekleniyor.