Hak-İş'ten vergi diliminde yeni düzenleme talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ücretlilerin gelir vergisinde yeni bir düzenleme yapılması çağrısı yaptı.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreninde konuşan Arslan şunları söyledi:

"Vergi dilimleri artık çalışanların tahammülünün üzerine çıktı. Temmuz ayında zam alıyosunuz ağustos ayına geldiğiniz zaman aldığınız zammın anlamı kalmıyor, vergi olarak geri gidiyoruz. Vergi dilimlerini adaletli bir hale getirelim."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

"KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARTABİLİR"



Gelir vergisi kesintisi nedeniyle kayıt dışı istihdamın artabileceğine dikkat çeken Arslan şunları kaydetti: "Tüm çalıanların vergi dilimlerini yüzde 10’la sınırlandıralım. Vergi dilimlerini yükselterek gelir artıramazsınız. Kayıt dışılığı artırırsınız. Bizim ülkemizde yüzde 30'un üzeirnde kayıt dışı istihdam var."



Arslan, taşeron işçiler, mevsimlik işçiler ve kamu işçilerinine ilişkin yeniden düzenleme yapılması gerektiğini de söyledi.

