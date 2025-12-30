Hakkari sosyal konut kurası ertelendi
30.12.2025 10:42
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakkari'de bugün çekilmesi planlanan TOKİ sosyal konut kurasını erteledi.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugün Hakkâri'de çekilmesi planlanan TOKİ sosyal konut kurası hava muhalefeti nedeniyle 31 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kura çekiminin, Hakkâri Valiliği Şehit Öğretmen Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda saat 14:00'te gerçekleşeceğini açıkladı.