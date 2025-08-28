Sebze fiyatlarını yönlendirene 1 milyon lira ceza geliyor

Tarımda uzun yıllardır tarladan markete kadar katlanan fiyatlara çözüm aranıyor. Bu kapsamda hazırlıkları süren Hal Yasası kamuoyu görüşüne açıldı.



Yeni yasa ile marketler, sebze ve meyvelerin bir kısmını üreticiden doğrudan almak zorunda olacak. Bu oran toplam sebze-meyve standının en fazla yüzde 20'si kadar belirlenecek.



CEZA GELİYOR



Yükümlülüklere uymayan perakendecilere her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulanacak.



Ayrıca üreticilere kira, arsa, depolama ve nakliye desteği sağlanacak.



Aynı hal içindeki komisyoncular arasında mal devri ve satışı yasaklanacak.



Hallerde piyasayı manipüle ettiği tespit edilen kişilere kesilen para cezası artırılacak.



Ceza 177 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Bozulmuş ürünleri çöpe veya uygunsuz alanlara dökenlere de 200 bin lira ceza verilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin 1 Ekim sonrası Meclis'e sunulması bekleniyor.



