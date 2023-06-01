Halde 18 rafta 59 lira

Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu şunları söyledi:



"Soğan fiyatı neredeyse seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir. Tüketicilere tavsiyem, mutlaka öncelikle bir fiyat araştırması yapsınlar. Sebze ve meyve reyonlarında özellikle karekodu okutarak Hal Kayıt Sistemi'nde alış fiyatını görsünler. Bu uygulama telefonumda var, soğan 8 liraya alındığını görüyoruz, 9 lira 95 kuruşa satıldığını görüyoruz. Patates ise 14 liradan alınmış, satış fiyatı ise 17 lira 95 kuruş. Bu normal bir fark ama 1 liraya alıp 6 liraya satılıyorsa bir anormallik var."



"İNCELEME YAPILIR VE GEREKEN YAPTIRIM YAPILIR"



Sistem üzerinden şikayet ettikleri takdirde yaptırım uygulanacağını ifade eden Ağaoğlu, "Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır." diye konuştu.