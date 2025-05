Halka açık şirket Marshall Adaları'na şirket kurdu

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, Marshall Adalarında Hareket Marine One Co. ünvanlı şirket kurdu.



KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere verildi:



"Yönetim Kurulu'nun 08/05/2025 tarih 2025/16 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimizin Off-Shore (deniz üstü) projelere sağlamakta olduğumuz hizmetleri geliştirmek amacıyla Marshall Adalarında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde Hareket Marine One Co. ünvanlı ve 500 USD sermayeli şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş işlemleri 08/05/2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."