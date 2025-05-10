Halka açık şirket Marshall Adaları'na şirket kurdu
Hareket Proje Taşımacılığı şirketi, Marshall Adaları'nda 500 dolar sermayeli şirket kurduğunu açıkladı.
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, Marshall Adalarında Hareket Marine One Co. ünvanlı şirket kurdu.
KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere verildi:
"Yönetim Kurulu'nun 08/05/2025 tarih 2025/16 sayılı kararı doğrultusunda;
Şirketimizin Off-Shore (deniz üstü) projelere sağlamakta olduğumuz hizmetleri geliştirmek amacıyla Marshall Adalarında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde Hareket Marine One Co. ünvanlı ve 500 USD sermayeli şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş işlemleri 08/05/2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."
- Etiketler :
- Haberler -
- Şirket
- Marshall Adaları
- Hareket Proje