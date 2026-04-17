Halka açıldı, bir günde yüzde 185 yükseldi

Hangzhou'nun "altı küçük ejderhası" olarak adlandırılan şirketlerinden borsaya kote olan ilk şirketi Manycore Tech'in hisseleri, bugün işlem görmeye başladığı ilk gün yüzde 185 oranında yükseldi. Şirket, hisse başına 7,62 Hong Kong doları fiyatla 160,6 milyondan fazla hisse satarak 1,22 milyar Hong Kong doları (155,9 milyon ABD doları) toplamayı başardı.

2011 yılında kurulan Manycore, 2024 yılına gelindiğinde gelir açısından Çin'in en büyük mekansal tasarım yazılımı sağlayıcısı haline geldi ve pazar payının yüzde 23,2'sini elinde bulunduruyor. İş alanları konutlardan ofis binalarına, perakende mağazalarından ticari projelere kadar uzanıyor.

Şirketin kurucu ortağı Huang Xiaohuang, bugün düzenlenen halka arz töreninde, "Yapay zekanın gelişimi bize muazzam fırsatlar sundu. Hong Kong'da başarılı bir halka arz, bizim için yeni bir başlangıç ​​noktası ve daha da önemlisi yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. İlerleyen süreçte, akıllı altyapımızı güçlendirmeye ve insan odaklı 3D yaratımına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Manycore, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılara hizmet veren abonelik tabanlı bir model izliyor. Amaca yönelik olarak geliştirilmiş GPU altyapısı, yapay zeka uygulamaları ve sentetik sanal veri üretimiyle desteklenen ürünleri, hızlı sürükle-bırak 3D oluşturma ve gerçek zamanlı fotogerçekçi renderlama sağlayan ve geniş bir model kütüphanesine sahip olan Kujiale adlı bulut tabanlı mekansal tasarım platformu etrafında şekilleniyor.

Çin anakarası, 2025 mali yılında toplam gelirin yüzde 88,6'sını oluşturarak şirketin temel pazarı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte şirket, Kujiale'nin uluslararası versiyonu olan Coohom ile Güney Kore, Güneydoğu Asya, ABD ve Hindistan'da ilk yurtdışı başarılarını elde ettiğini belirtti.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Manycore, halka arz prospektüsünde, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30'unun uluslararası genişleme (yukarıda belirtilen pazarlara ek olarak Japonya'ya odaklanarak), pazarlama ve yeni ürün geliştirme için kullanılacağını belirtti.

Nikkei Asia 'nın jeopolitik gerilimlerin ve ABD ihracat kontrollerinin şirketin yurtdışı genişlemesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Manycore'un CTO'su ve kurucu ortağı Zhu Hao, ayrıntı vermeden "hiçbir etkisi yok" yanıtını verdi.

Şirketin ABD'li çip üreticisi Nvidia tarafından üretilen çipler kullandığını da kabul etti.

Manycore'un halka arzı, Hong Kong'daki yapay zeka, yarı iletken ve robotik sektörlerindeki güçlü halka arz sürecine katılıyor. İlk çeyrekte, 40 halka arz toplamda 109,9 milyar Hong Kong doları fon topladı. Bu, son beş yılın en iyi ilk çeyrek performansı ve 2025'e kıyasla toplanan fonlarda yüzde 489, işlem hacminde ise yüzde 167'lik şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor. Bu artış büyük ölçüde uzmanlaşmış teknoloji ve A+H ikili halka arzlarından kaynaklandı.