Halka arz oldu cirosu patladı

CoreWeave, halka arzdan sonraki ilk mali tablolarında kazancında %400'den fazla büyüme bildirdi.



Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta sona eren çeyrekte gelirler bir yıl önceki 188,7 milyon dolardan %420 artış gösterdi. 2024 yılının tamamında %737'lik büyüme yaşanmıştı.



Rakamlar açıklandıktan sonra hisse senedi başlangıçta değer kazandı, ancak daha sonra yön değiştirerek uzun süreli işlemlerde yaklaşık %5 değer kaybetti.



Şirketin 314,6 milyon dolar olan net zararı, kısmen ilk halka arzla bağlantılı ödüller için hisse bazlı tazminat maliyetlerindeki 177 milyon dolar nedeniyle oüluştu.



Yönetim ikinci çeyrek geliri için 1,06 milyar ila 1,1 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyor. Analistler 986,7 milyon dolar bekliyorlardı.



CoreWeave 2025 yılı için 4,9 milyar ila 5,1 milyar dolar gelir öngörüyor ki bu da %363'lük bir büyüme anlamına geliyor. Bu büyüme ağır sermaye harcamaları gerektiriyor. Şirket bu yıl için 20 milyar ila 23 milyar dolar yatırım harcaması bekliyor. Bu aralık OpenAI ve diğer faktörlerin etkisini de içeriyor. Analistler, tüm yıl için 4,61 milyar dolar gelir bekliyorlardı.