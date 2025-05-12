Halka arzdan dev kazanç bekleniyor

Milyarder Prens Alwaleed Bin Talal tarafından desteklenen Suudi Arabistanlı ekonomik havayolu şirketi flynas, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Riyad'da gerçekleştireceği ilk halka arzdan 4,1 milyar riyale (1,1 milyar dolar) kadar kaynak elde etmeyi hedeflediğini belirtti.



Neredeyse yirmi yıldır bir Körfez havayolunun ilk halka arzında yatırımcılara yüzde 30 hisse satan havayolu, yaptığı açıklamada arz için fiyat aralığının hisse başına 76 ila 80 riyal olarak belirlendiğini ve bunun da 3.6 milyar dolara kadar bir piyasa değeri anlamına geldiğini söyledi.