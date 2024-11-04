Halkalı-Ispartakule hattında ışık göründü: 3,1 milyon kişi İstanbul’un raylı sistem hattına kavuşacak

Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule etabındaki TBM-1 Işık Görme Töreni’ni yapıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, “Asya ile Avrupa arasında en kısa, en güvenli ve en ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesi en çok önem verdiğimiz uluslararası projelerimizin başında geliyor.” dedi. Halkalı - Ispartakule - Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın toplam uzunluğunun 229 kilometre olduğu bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, “153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.” ifadelerini kullandı. “YÜZDE 80 ORANINDA İLERLEME KAYDETTİK” Bakan Uraloğlu, tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları söyledi: “Yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8,4 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Projemiz kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. Bugün itibariyle de TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6,4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-1 Tüneli’ndeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBM-2 Tünelimizin kazı çalışmalarında ise yüzde 80 oranında ilerleme kaydettik. En kısa sürede oradaki kazı çalışmalarını da bitireceğiz”

"HALKALI-ISPARTAKULE ETABI GENELİNDE YÜZDE 74 İLERLEME SAĞLANDI" Halkalı-Ispartakule etabı genelinde yüzde 74 ilerleme sağladıklarını kaydeden Uraloğlu, “Çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul 'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz.” dedi. Uraloğlu, “Halkalı-Çerkezköy Demiryolu Hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray’ın devamı olarak Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak.” açıklamasında bulundu. ESENYURT VE BAHÇEŞEHİR RAYLI SİSTEM AĞINA KAVUŞACAK Bakan Uraloğlu, TBM-1 Tüneli ile Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşların İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacaklarını söyledi. Bölgede 3,1 milyon kişi yaşadığını söyleyen Uraloğlu şöyle devam etti: “Bu bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden; Halkalı İstasyonu’nda; YHT ve yapımına devam ettiğimiz Halkalı-İstanbul Havaalanı Hattına, Ataköy İstasyonu’nda; Ataköy- İkitelli- Olimpiyat Metrosuna, Bakırköy İstasyonunda; Bakırköy- Bağcılar- Kayaşehir Metrosuna, Kazlıçeşme İstasyonu’nda; Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımıza, Yenikapı İstasyonu’nda; Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Taksim- Hacıosman Hatlarına, Söğütlüçeşme İstasyonu’nda; Metrobüse, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu’nda; Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosuna, Üsküdar İstasyonu’da; Üsküdar-Ümraniye-Samandıra Metrosuna, Bostancı İstasyonu’nda; Bostancı-Dudullu Metrosuna ve Gebze İstasyonuna kadar ulaşacak.” “BAHÇEŞEHİR, ÇATALCA İSTASYONLARINI DA İNŞA EDEREK ÇERKEZKÖY’E ULAŞACAĞIZ” Yapım çalışmaları süren Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı’nın tamamlanmasıyla da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile; Halkalı ile Gayrettepe İstasyonları arasında seyahat eden yolcuların da seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabileceklerini ifade eden Uraloğlu, “Ispartakule’nin devamında Çerkezköy’e kadar uzanan 67 kilometre uzunluğundaki güzergahtaki çalışmalarımıza da Çerkezköy tarafından başladık. Önümüzdeki dönemlerde Ispartakule’den devam eden kısmında Bahçeşehir, Çatalca İstasyonlarını da inşa ederek Çerkezköy’e ulaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

2 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI



Halkalı – Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluştuğunu kaydeden Uraloğlu, şöyle devam etti:



“Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullanıyoruz. Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam bin 83 metre uzunluğundaki 2 adet viyadüğün inşasını tamamladık. 8 adet aç kapa tünelinin 6’sını bitirdik, 30 demiryolu köprüsünün 27’sini, 52 alt geçidin 51’ini, 59 üstgeçitten 54’ünü ve 177 menfezden 165’ini tamamlayarak proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da tamamladık.”



4 YENİ İSTASYON BİNASI İNŞA EDİLİYOR



Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, “Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını da aynı Halkalı-Ispartakule etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.



Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde hayata geçirmek için çaba sarf edilen yegâne yapım projesi olduğunu belirten Uraloğlu, “Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edilmiştir. Demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, insanımızın hayatına yeni bir soluk getirecektir. Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayacaktır. Bakın, geçtiğimiz haftalarda yük taşımacılığı yapan özel demiryolu tren işletmecimiz Pasifik Eurasia, İstanbul-Budapeşte güzergahında faaliyet göstermeye başladı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı tamamlandığında bu tür özel işletmelerimizin sayısı ve taşıdıkları yük miktarları daha da artacaktır.” şeklinde konuştu.



YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NDEN GEÇECEK DEMİRYOLU PROJESİNE YOĞUN İLGİ



Kalkınma Yolu Projesi ile Irak’taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile kesintisiz ulaşım sağlamayı planladıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, geçen hafta Bağdat’ta Kalkınma Yolu kapsamındaki 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini söyledi.



“Projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonuyla teyit etmiş olduk.” diyen Bakan Uraloğlu, “Daha şimdiden Kalkınma Yolu Projesi’nin en önemli güzergâhlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu projemize de uluslararası kredi kuruluşlarının yoğun bir ilgilerinin olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Özellikle Dünya Bankası yakın ilgi gösteriyor. İnşallah, 2025 yılının ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlamak için de somut adımlar atmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattıklarını kaydeden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:



“2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ekledik ve 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında da şu anda; Halkalı Kapıkule Hızlı Tren hattıyla birlikte Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatlarının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu Demiryolu Projesi ve Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesinin ihalelerini de yaptık ve yapımlarına en kısa zamanda başlayacağız. Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum arasının ihalesini yakında yapıyoruz. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz.”