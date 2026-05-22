Halkbank 88 yaşında. "Aynı vizyon ve kararlılıkla ülkemizin kalkınma yolculuğuna eşlik ediyoruz"

Halkbank ’ın toplumun tüm kesimlerine aynı duyarlılık ve hassasiyetle yaklaştığını vurgulayan Recep Süleyman Özdil, toplumsal kalkınmanın ancak kadınların ekonomideki varlığının artırılmasıyla mümkün olacağına inandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bunun en somut örneği kadın girişimcilere sağladığımız desteklerdir. 2021 yılından itibaren 271 bini aşkın kadın girişimciye 129 milyar TL finansman sağladık. Türkiye ’de kadınlara sağlanan her üç krediden birinin altında Halkbank’ın imzası bulunmaktadır. Her bir üreten kadının yalnızca kendi hayalini değil, Türkiye’nin ekonomik geleceğini de büyüttüğüne inanıyor; bu anlayışla yurdumuzun dört bir yanında Üreten Kadınlar Buluşmaları’nı düzenliyoruz. Girişimci kadınların başarı hikayelerini görünür kılan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ise bugün, Türkiye çapında etkili bir girişimcilik markası haline gelmiştir. Bu kapsamlı yolculukta genç kızların, bilim ve teknoloji dünyasında daha çok var olabilmelerini de teşvik ediyoruz. BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek projemizle, genç kızların; mühendislikten yazılıma, matematikten teknolojiye kadar her alanda potansiyellerini keşfetmelerine öncülük ediyoruz.”

“210 bin girişimciye 44 milyar TL kredi sağladık”

Küresel ekonominin merkezinde teknolojiyle harmanlanmış yenilikçi fikirlerin yer aldığını dile getiren Recep Süleyman Özdil, 210 bin girişimciye sağladıkları 44 milyar TL tutarındaki kredi desteğiyle bu fikirlerin ekonomik başarılara dönüşmesine öncülük ettiklerini vurguladı.

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin değişimdeki gücüne inandıklarını işaret eden Özdil, “Gençlere duyarlı” banka kimliğiyle onların ihtiyaçlarını anlayan, hayallerine ve yenilikçi projelerine eşlik eden bir anlayışla hareket etmeyi sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

“Jet Luck, HUBrica, Gençİz ve Girişimciliğe İlk Adım gibi programlarımızla gençlere hem stratejik rehberlik ve gelişim imkânı sunuyoruz hem de onlara ilham oluyoruz. Gençlerimiz gibi çocuklarımız da en kıymetli hazinemiz. ‘Çocuklara duyarlı’ bankacılık anlayışımızla, henüz hayatlarının ilk yıllarında onlara tüketim, tasarruf ve çevre bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz. Halkbank Çocuk Tiyatrosu ile bu değerleri sanatın diliyle çocuklarımıza aktarıyoruz.”

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu sağlıklı bir geleceğin ve kalıcı toplumsal refahın en güçlü dayanağı olarak gördüklerini ifade eden Recep Süleyman Özdil, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen “2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda, ailelerimizin hayatına dokunan finansal çözümlerle onların yanında olmayı sürdürüyoruz.” diye konuştu.