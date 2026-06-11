Halkbank'ın 9 yıldır süren ABD davası düştü

Halkbank 'a ilişkin ABD 'de açılan davada Halkbank ve Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi ABD Güney New York Bölge Mahkemesine dün sundu.

Bundan sonraki süreçte mahkemenin en kısa sürede dilekçeyi işleme alarak 9 yıldır devam eden ceza davasının düşürülmesinin onaylaması beklenecek.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu, uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edilmiştir.

Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir.