Halkbank'ın Jet Luck yarışması için başvurular başladı

Girişimciler için güzel bir haberimiz var. Fikrine güvenen girişimciler için Jet Luck yarışmasının başvuruları başladı.

Halkbank tarafından hayata geçirilen Jet Luck, girişimcilerin projelerini en kısa sürede, en etkileyici şekilde anlatmalarını hedefleyen, dinamik bir asansör sunumu yarışması.

Yarışmada ön değerlendirmeyi geçen girişimciler, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından oluşan jüri üyeleriyle bir asansör yolculuğunda bir araya geliyor ve iş fikirlerini anlatma fırsatı yakalıyor.

Konsept oldukça heyecanlı. Yarışma günü girişimciler sırayla asansöre yönlendiriliyor ve hangi jüri üyesiyle karşılaşacaklarını önceden bilmiyor. Aynı şekilde jüri üyeleri de karşılarına hangi girişimcinin çıkacağından habersiz.

Jüri üyesi 43. kattan asansörle aşağı inerken, girişimci en alt katta bekliyor. Kapı açılıyor ve sürpriz karşılaşma gerçekleşiyor.

Ve o anda girişimci için süre başlıyor.

Asansörün tekrar 43. kata çıkışı yaklaşık 50 saniye sürüyor. Girişimci, bu kısa sürede iş fikrini anlatmak, dikkat çekmek ve jüriyi etkilemek zorunda.

Projesiyle jüri üyesini ikna eden girişimciler, ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Bu aşamada jüri karşısında 5 dakikalık kapsamlı bir sunumla projelerinin detaylarını paylaşıyorlar.

Günün sonunda yapılan puanlama ile ilk üç girişimci belirleniyor ve nakdi ödülün sahibi oluyorlar.

Jet Luck; fikir aşamasındaki girişimcilerden, fizibilite çalışmasını tamamlamış ya da ürününü geliştirmiş olan girişimcilere kadar farklı seviyelerdeki tüm girişimcilere açık.

Başvurular, 15 Şubat tarihine kadar halkbankkobi.com.tr üzerinden yapılabiliyor. Değerlendirme sonucunda başvurusu olumlu bulunan girişimciler ise 4 Nisan’da gerçekleştirilecek Jet Luck etkinliğine katılma hakkı kazanıyor.

Siz de fikrine güvenen bir girişimciyseniz, Jet Luck’ı kaçırmayın diyoruz.