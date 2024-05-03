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Halkbank'tan ABD'deki davayla ilgili açıklama: Temyiz süreci devam ediyor

Halkbank, ABD'deki ceza davasında temyiz sürecinin sürdüğünü duyurdu.

Halkbank'tan ABD'deki davayla ilgili açıklama: Temyiz süreci devam ediyor


'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 'de açılan diğer bir davanın, ceza davasında karar alınana kadar durdurulduğu hatırlatıldı.

Davada Halkbank lehine karar çıkması durumunda o davanın da düşeceği ifade edildi.

Aleyhte karar alınırsa yasal itiraz haklarının kullanılacağı dile getiren banka, yandan ceza davasının devlet dokunulmazlığı gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki temyiz sürecinin de sürdüğü açıkladı.

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