Halkbank'tan ABD'deki davayla ilgili açıklama: Temyiz süreci devam ediyor



Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ABD'de açılan diğer bir davanın, ceza davasında karar alınana kadar durdurulduğu hatırlatıldı.



Davada Halkbank lehine karar çıkması durumunda o davanın da düşeceği ifade edildi.



Aleyhte karar alınırsa yasal itiraz haklarının kullanılacağı dile getiren banka, yandan ceza davasının devlet dokunulmazlığı gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki temyiz sürecinin de sürdüğü açıkladı.