Halkbank’tan iş fikrine güvenen girişimciler için "Jet Luck" yarışması

JetLuck, girişimcilerin projelerini en kısa sürede en etkileyici şekilde anlatmalarını hedefleyen, heyecan verici ve dinamik bir elevator speech (asansör sunumu) yarışması için geri sayım başladı.

Sadece girişimin içeriğinin değil girişimcinin iletişim yeteneğinin, hızlı karar alma kabiliyetinin ve karşısındaki kişiyi ikna edebilme becerisinin de test edildiği yarışma 10 Mayıs'ta Halkbank Kuleleri’nde gerçekleşecek.

Bu yarışmada sayesinde ön değerlendirme sürecinden geçen girişimciler, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından oluşan jüri üyeleriyle bir asansör yolculuğunda bir araya gelerek iş fikirlerini ve projelerini anlatma fırsatını yakalayacaklar.

YARIŞMA NASIL OLACAK?

Hangi jüri üyesiyle karşılaşacaklarını bilmeyen girişimciler, yarışma günü sırayla asansöre yönlendirilecek.

Girişimciler hakkında bilgi sahibi olmayan jüri üyesi, 43. kattan asansörle aşağı inerken girişimci en alt katta asansör önünde onu bekleyecek. Kapı açıldığında da sürpriz karşılaşma gerçekleşecek.





50 saniyede yukarı çıkan asansör süresi boyunca girişimcinin, jüri üyesini etklemesi beklenecek.

Asansör içerisindeki sabit kameralar ve mikrofonlar sayesinde bu an canlı olarak jüri salonuna yansıtılacak.

Etkileyici bir sunum yapabilen ve aynı zamanda projesiyle de iş insanını ikna etmeyi başaran girişimciler ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacak.





Bu aşamada ise girişimci, jüri karşısında beş dakikalık kapsamlı bir sunum yaparak projelerinin detaylarını sunacak. Günün sonundaysa jüri puanlamasıyla en yüksek puanı alan girişimci, büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmaya katılan diğer girişimcilere de sürpriz hediyeler verilecek.



YARIŞMAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Jet Luck, fikir aşamasındaki girişimcilerden fizibilite çalışmasını tamamlamış veya prototipini (MVP) geliştirmiş olan girişimcilere kadar farklı seviyelerdeki tüm girişimcilerin başvurusuna açık bir etkinlik olacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Girişimciler, 3 Mart 2025 - 7 Nisan 2025 tarihleri arasında halkbankkobi.com.tr üzerinden başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılabilecek.

Başvurusu alınan tüm girişimciler ön değerlendirme aşamasında, başvuru formunda yer alan bilgilere ek olarak girişimlerini tanıttıkları sunum ve video dokümanları ile birlikte her açıdan değerlendirilecek.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte ön değerlendirmeyi geçen girişimcilere, fiziksel veya online toplantılar düzenlenecek.

YARIŞMA 10 MAYIS'TA



Değerlendirme sonucunda başvurusu olumlu bulunan girişimciler, 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Jet Luck etkinliğine katılma hakkı kazanacak.



Girişimciler, Halkbank asansöründe karşılaştıkları Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından birine 50 saniyelik sürede projelerini anlatarak, onu ikna etmeye çalışacaklar.



Geçmiş Dönem Jet Luck Girişimleri



Algbio: Atık suları ve karbondioksiti mikroalg denilen organizmalar ile arıtarak bu atıklardan biyoyakıt, biyoplastik üretmekte ve Avrupa karbon pazarında trade edilebilecek karbon kredisi potansiyeli oluşturan bir girişim.



Dostext: İşitme engellilerin yaşamış olduğu iletişim problemini çözme üzerine odaklanan başka bir girişim. Dostext, tüm yazıları ve sesleri işaret dilini çevirirken aynı zamanda işitme engelli bireylerin yaptıkları hareketleri de bizler için anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor.



Yeşil Teknolojiler ise atığı toplama ve ayrıştırma süreçlerini optimize eden ve dijitalleştiren bir akıllı atık yönetim sistemi olarak karşımıza çıkıyor.



Diğer girişimler ise şu şekilde:

Aleflet: Ofis sahipleri ile ofis arayan şirketleri ve çalışanları aynı uygulama üzerinden bir araya getiren, esnek çalışma saatlerine ve kira sözleşmelerine, uygun kira tutarlarına, ofislerin her iki taraf için de verimli kullanımına aynı zamanda da hukuki güvenceye imkan sağlayan ofis kiralama uygulamasıdır.



E.B. Care: Özel karışımlı formüller barındıran, yanık yaralarının normalden çok daha hızlı iyileşmesini sağlayan nanolifli yara örtücüsüdür.



MoveMate: Interrupt the FOG, hastaya takılan bir bileklikte yer alan ayak sensörü üzerinden Parkinson hastalarının hareketsiz kalma anlarını tespit eden ve yine hasta tarafından takılan kulaklığa işitsek mesajlar göndererek onları tekrar harekete geçiren giyilebilir bir medikal sağlık setidir.



EGaranti: garanti belgelerini dijitalleştirerek tüketicilerin tüm garanti süreçlerini tek bir panelden kontrol edebilmelerini sağlayan, firma ile tüketici arasında köprü görevi gören bir web uygulamasıdır.



Move On: traktör gibi tarım ekipmanlarını kameralar ve yapay zeka yazılımları ile donatarak bulut destekli otonom bir şekilde uzaktan yönetim imkanı sağlamaktadır.



Grower: Firmaların dijital pazarlama yaparken SEO, sosyal medya ve reklam yönetimi süreçlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir web sitesidir.



Kart Zip: farklı markaların paylaşımlı araçlarını (otomobil, scooter, bisiklet, mobile vb.) görüntüleyen, mukayese eden ve kullanma imkanı sağlayan mobil uygulama girişimidir.



Milk App: Firmaların üreticiden sütü temin ettiği esnada 10-12 saniye içerisinde analiz edilebilmesini sağlayan, verilerin anlık olarak mobil/web aktarımını gerçekleştirebilen, sahada entegre şekilde çalışan bir cihaz girişimidir.



Zen Uyku: Bireylerin uykuya geçiş probleminin çözümünü cihazlar sayesinde hedefleyen girişimdir.



Tekno Sürüm: Yapay zeka destekli bir sürü yönetim platformudur.



Soil Biom: Bitkiye ve toprağa özel mikrobiyal gübre üretimi yapmaktadır.



V-Risetech: Dijital ortamda klonlanmış ses veya dijital bir sesle yazılı veya sözlü olarak iletişime geçebilen avatarlarla kişiselleştirilmiş video içeriği üretimi sağlar.