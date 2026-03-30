Hallere vergi operasyonu. Fiyatları şişiriyorlar

Ticaret Bakanlığı tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesini teminen, hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİNDE, SUÇÜSTÜ TESPİTLERLE YASA DIŞI UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKARILDI

Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler neticesinde; hallerdeki bazı işletmeler tarafından Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak birden fazla fatura (çifte fatura) düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edildi. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşıldı.

Söz konusu fiillerle, hem kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, hem de piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu sabit bulundu.

TESPİT EDİLEN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALARA DERHAL CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığı'nca derhal gerekli cezai işlemler başlatıldı. Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, bakanlık tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere, hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na iletildi.