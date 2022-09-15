Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

HAZİRAN AYINDA 0'A İNDİRİLMİŞTİ

Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanıyordu.