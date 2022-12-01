Ham çelik üretimi ekimde yüzde 17,8 azaldı

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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ekim ayına ilişkin çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre, ekimde Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 2,9 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın 10 ayında yüzde 10,1 düşüşle 30,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Nihai mamul çelik tüketimi, ekimde yıllık bazda yüzde 11,5 artışla 2,8 milyon tona ulaşırken ocak-ekim döneminde yüzde 2,5 gerileyerek 27,1 milyon ton oldu.



Ekimde çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 42,3 azalışla 1,1 milyon ton, değer yönünden yüzde 51,3 düşüşle 853,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üründeki ihracat miktarda yüzde 18 azalışla 13,6 milyon ton, değerde yüzde 6,5 düşüşle 12,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATI MİKTAR YÖNÜNDEN YÜZDE 11 ARTTI



Ekimde çelik ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 11,6 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 9,9 azalışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Bu yılın 10 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 3,6 azalışla 12,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 14,8 yükselişle 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı.



Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalat payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşirken yassı ürün tüketimi içindeki ithalatın payı yüzde 51'e ulaştı. Geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 114,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,3 seviyesine geriledi.

