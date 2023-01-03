Ham çelik üretimi kasımda yüzde 30 azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2022 Kasım ayına ilişkin çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,7 azalarak 2,4 milyon tona geriledi. Geçen yılın 11 ayında ise üretim yüzde 12,3 düşüşle 32,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Nihai mamul çelik tüketimi, geçen yıl kasımda, 2021'in aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalışla 2,4 milyon ton, ocak-kasım döneminde de yüzde 4,3 düşüşle 29,5 milyon ton oldu.



2022 Kasım ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 40,4 azalışla 885 bin ton, değer yönünden ise yüzde 46,5 düşüşle 771 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Geçen yıl ocak-kasım döneminde, 2021 yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktarda yüzde 19,9 azalışla 14,5 milyon ton, değerde yüzde 10,4 düşüşle 13,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT YÜZDE 24,5 AZALDI



Kasımda çelik ürünleri ithalatı, 2021 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 7,5 azalışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 24,5 azalışla 1 milyar dolar oldu.



Geçen yılın 11 ayında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 4 azalışla 13,6 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 10,8 yükselişle 14,5 milyar dolar olarak hesaplandı.



Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalat payı yüzde 30,6 olarak gerçekleşirken yassı ürün tüketimi içindeki ithalatın payı yüzde 49,2'ye ulaştı. 2021 yılının ocak-kasım döneminde yüzde 114 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92 seviyesine geriledi.

