Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

Karadeniz'de balıkçıların teknelerle avlayıp limanlara ulaştırdığı hamsi, satışa sunulduğu tezgahlarda yoğun talep görüyor. Tezgahta kilosu 100 ila 125 lira değişen hamsi, tüketicilerin balık tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, avcılığı sezonu bereketli geçiyor.

Sezona bol miktarda avlanan palamutla başlayan balıkçılar, rotasını sofraların vazgeçilmezi hamsiye çevirdi.

Çok sayıda balıkçı tarafından 'de avcılığı yapılan ve teknelerle limanlara ulaştırılan , satışa sunulduğu tezgahlarda talep görüyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bu kadar yoğun palamudun avlandığı bir sezonda, hamsinin çok miktarda olmasa da ağlara takılmasının hem kendileri hem de tüketiciler açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Karadeniz'in bazı bölümlerinde devam eden hamsi avının bir ay daha sürmesini beklediklerini belirten Ünlü, vatandaşların her zamanki gibi hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - 1

"EN UYGUNU HAMSİ"

Bir süre önce bölgede etkili olan karın ardından deniz suyu sıcaklığının düştüğünü, yağlanan hamsinin lezzetlendiğini ve irileştiğini anlatan Ünlü, "Hamsinin bir ay daha böyle gideceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra 3-4 aylık sezonumuz daha var ama tabii bilemeyiz ne olacağını. Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı." dedi.

Ünlü, hamsinin mevcut durumda tüketmek isteyen vatandaşların tercihleri arasında ilk sırada bulunduğunu belirterek, "Vatandaşın ilgisi çok yoğun. Bizde '' denildiğinde zaten palamut ve hamsi akla geliyor. olmazsa olmaz Karadeniz için. Hamsiye aşırı bir ilgi var vatandaştan yana. Fiyatlar da çok uygun. Kilogramı 100 ile 125 lira arası satılıyor. Bakıldığı zaman çok da pahalı değil. Vatandaşın bütçesine uygun." dedi.

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