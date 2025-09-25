Hanehalkının enflasyon beklentisi gerildi

Hanehalkının gelecek 12 ay sonundaki yıllık enflasyon beklentisi Eylül'de bir önceki aya göre 1.08 puan azalarak yüzde 52.99'a geriledi.



TCMB tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 27.35 oldu.



Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.59 puan azalarak yüzde 22.25, reel sektör için 0.9 puan azalarak yüzde 36.8 oldu.



TCMB, enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının kendi tahminleri ile uyumunu yakından izliyor. Hanehalkının ve reel sektörün yüksek seyreden enflasyon beklentilerine karşılık piyasa beklentileri daha iyimser ve ekonomi yönetimi tahminleriyle daha paralel.

