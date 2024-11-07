Hapishanelerde Trump hareketliliği: Daha fazla tutuklama bekleniyor

ABD'de seçim yarışı Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle noktalandı. Trump'ın kampanya sürecinde göç ve suç ile mücadelesinde sertleşeceğini defalarca söyledi.



Trump'ın vaatleri arasında ABD'ye yasa dışı yollarla girilmesini engellemeye yönelik ilk başkanlık dönemi politikalarını yeniden devreye alınması ve ABD'nin göç almasını sınırlayacak kapsamlı değişiklikler getirilmesi yer aldı.



Meksika sınırından ülkeye giriş yapanların sığınmacı statüsü almasını zorlaştıracağını ifade eden Trump, aynı zamanda ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme girişimini başlatacağını söyledi.



Trump, göçmenlerin çocuklarına resen vatandaşlık verilmesine son vereceğini de söylemişti.



ABD'nin seçilmiş başkanının ülkeye yasa dışı yollardan giren daha fazla göçmeni gözaltına alacağı beklentisiyle özel hapishaneler ve gözaltı merkezlerini yöneten şirketlerin hisselerinde de artışlar yaşandı.



Özel hapishane işletmecisi GEO Group'un hisseleri yüzde 42, CoreCivic'in hisseleri yüzde 29 arttı. GEO Group hisseleri yıl başından bu yana yüzde 100 artış kaydetti. CoreCivic ise bir yıllık periyotta yüzde 22 yükseldi.



Analistlere göre Trump'ın politikası ülke genelinde özel olarak işletilen hapishanelerin ve göçmen tutuklama merkezlerinin büyük ölçüde genişletilmesini gerektirecek.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı tahminlerine göre ülkede 11 milyondan fazla kaçak göçmen yaşıyor.