Hasar istismarcıları engelleniyor

Trafik kazalarının hemen akabinde kaza bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle temin eden ve sözde hasar danışmanı yada hasar aracısı gibi ünvanları kullanarak yanıltıcı bilgi ve vaatler karşılığında hasar takibinde bulanan istismarcı oluşumlar, hasar tazmin sürecini olağan akışından çıkartarak sisteme olan güveni zedelemekte ve vatandaşların mağduriyetine yol açmaktaydı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu tür oluşumlara karşı bir süredir devam ettirilen eylem programı dahilinde, hasar süreçlerinin "gerçek zarar ilkesi" esasında sonuçlandırılması için ekspertiz işlemlerine yönelik ilk aşama tedbirler kısa bir zaman önce devreye almıştı.

Bu defa, SEDDK tarafından geliştirilen “Akıllı Eksper Atama Sistemi” ile değer kaybı tazminatının maddi hasarla eşzamanlı hesaplanması sağlanarak bu alanda önemli bir iyileştirme ve sadeleştirmeye gidildi.

Bir sonraki aşamada, hasarların yargı ictihadlarıyla tam uyumlu, daha adil ve daha hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesine yönelik hazırlanan trafik genel şartları değişiklikleri ile eylem programı devam ettirilecek.

Hasar süreçlerini istismar ederek sigortacılık sistemine zarar veren bu tür oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasını sağlayacak diğer önlemlerin devreye alınmasıyla eylem programı tamamlanacak.