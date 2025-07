Hatay'da 576 konut tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 500 Evler bölgesinde 576 konutun yapımını tamamladı.



Bakanlığın açıklamasına göre, deprem bölgesinde en çok konutun inşa edileceği Hatay'da projelerin yapımı, 7/24 vardiya sistemiyle sürüyor.



Bu kapsamda, Emlak Konut GYO, Antakya ilçesindeki 500 Evler bölgesinde 576 konutun inşasını tamamladı.



Kura çekimi de yapılan bölgede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başlayacak.



"ANTAKYA'DA DA YÜZLERCE AİLEMİZ İÇİN YEPYENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR"



Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutların ve hak sahibi vatandaşların görüntülerine yer verdi.



Kurum, "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor." ifadelerini kullandı.



Görüntülerde proje hakkında bilgi veren Emlak Konut mimarı Cantürk Bediz, "Her blokta toplam 78 fore kazık sistemi bulunmaktadır. Her birinin derinliği 18 metre olup 80 santim çapındadır." açıklamasını yaptı.



Hak sahibi Buket Yener ise çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 2,5 yılda Hatay'ın geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Gece ayrı vardiya gündüz ayrı vardiya olarak gerçekten arı gibi çalışıyorlar. 'Kesinlikle yapamaz.' diyenler bence şu an tam tersini düşünüyor. Kesinlikle yapıldı, yapılmaz diye bir şey yokmuş, bunu da görmüş olduk. Güçlü devlet, güçlü milletin arkasında durduğu müddetçe hep ayaktayız."



HATAY'DA SON DURUM



Bakanlık, kentte bugüne kadar 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölümü vatandaşlara teslim etti.



Yıl sonuna kadar ise 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 bağımsız bölümün yapımı tamamlanacak.