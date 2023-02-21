Hatay'da yan sanayi yok oldu

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekonomik bilanço da ağır.



Kent birçok medeniyete ev sahipliği yaparken, tarih ve gastronomi merkezi konumunda.



Demir-çelik, mobilya, ayakkabı, tarım ve turizm kentte öne çıkan sektörler.



Depremde dağ yamacına kurulu iki organize sanayi bölgesi çok yüksek zarar almazken, yan sanayi adeta yok oldu.

"1700 İŞLETME YIKILDI"



NTV'ye konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, yan sanayi olarak tabir edilen 2 bin işletmenin neredeyse 1700'ünün yıkılmış durumda olduğunu söyledi.

