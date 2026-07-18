Hava durumu hacklendi, gizli bilgiler sızdı. Ünlü bahis platformu tamamen yasaklandı

Fransa , halihazırda yürürlükte olan yasağa rağmen bahisçilerin bahis yapmaya devam etmesi üzerine, çevrimiçi tahmin piyasası Polymarket'e erişimi engellediğini açıkladı.

Ulusal oyun otoritesi ANJ Cuma günü yaptığı açıklamada, Polymarket'in web sayfasının Fransız topraklarında engelleneceğini ve bunun, siteye yönelik finansal işlemlere ilişkin Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan yasağa ek olarak geldiğini belirtti.

Polymarket, insanların gelecekteki olayların sonuçlarına bahis oynamasına olanak tanıyan birçok çevrimiçi tahmin piyasasından biri olarak biliniyor.

ANJ, farklı etkinliklere ilişkin bahis oranlarının gerçek zamanlı olarak güncellendiği sitenin sürekli erişilebilir olmasının reklam anlamına geldiğini belirtti.

ANJ, "Herhangi bir yolla yetkisiz bahis veya kumar sitesi lehine reklam yapmak suçtur" dedi ve para cezalarının 100 bin Euro'ya (114 bin dolar) kadar çıkabileceğini belirtti.

Düzenleyici kurum, Fransız hesaplarından yapılan işlemlere getirilen yasağa rağmen, Polymarket'in sitesine Fransız internet adreslerinden gelen ziyaretlerin arttığını ve geçen ay 578 bin 751'e ulaştığını belirtti.

BAHİS PİYASALARI SORUNLARA NEDEN OLDU

Fransa'nın hava durumu ajansı Meteo-France, Nisan ayında hava durumu problarından birinin Polymarkets'teki bahisleri manipüle etmek amacıyla hacklenmesi üzerine şikayette bulundu.

Bir ABD askeri, Ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalama operasyonuyla ilgili olarak çevrimiçi tahmin piyasalarında gizli bilgileri kullanarak bahis oynadığı gerekçesiyle federal suçlamalarla karşı karşıya. İddialara göre asker 400 bin dolardan fazla kazanç elde etti.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, bir teleprompter operatörünün, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarının içeriği üzerine bir tahmin piyasasında bahis oynadığı iddiaları üzerine görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

ANJ'ye göre Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi çevrimiçi tahmin piyasalarına erişimi kısıtlayan veya engelleyen Avrupa ülkelerinden biri.

Fransa'da çevrimiçi spor bahislerine izin veriliyor.