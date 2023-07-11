Hava olayları Bursa şeftalisini vurdu

Coğrafi işaretli Bursa şeftalisinin hasadı başladı.

Kestel ilçesinde 4 bin 460 dekar alanda yetiştirilen şeftalilerden bu yıl 8 ila 10 bin ton rekolte bekleniyor. Kalitesiyle Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın birçok ülkesinden rağbet gören Bursa şeftalisinin bu sezon rekolte sıkıntısı yaşadığı belirtilirken tarladan kilogramı 12 ila 15 liradan alıcı buluyor.

HAVA ŞARTLARI ÜRETİCİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bir sezonda ortalama 50 kilogram ürün veren ağaçların bu yıl 30 kilograma kadar gerilediğini söyleyen Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, “Rekolte sıkıntılarımız var. Bir ağaç 50 kilogram ürün çıkarıyorsa bu yıl 30 kilogram civarında. Ani hava değişimleri oldu, soğuktan birden sıcak havaya dönünce aşırı bir nem yaptı. Bu yaşadığımız nem; sezon ürünlerinde pişkinliğe neden olur." dedi.

Ani gelen sıcaklar ve gece soğuğu, gündüz sıcağı meyve üzerinde çok çabuk nem oluşturduğunu ifade eden Kılıç, "Meyve üzerinde bir etki bıraktı." dedi.

