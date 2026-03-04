Hava sahaları kapatıldı, ticari uçuşlar yapılamıyor. Altın tedariğinde büyük kriz

Ortadoğu'da günden güne artan gerilimler küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Hava sahalarının ve Hürmüz Boğazı'nın geçişe kapatılması piyasaların tedarik konusunda sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Financial Times 'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Dubai'ye giriş ve çıkış yapan hava trafiğinin büyük ölçüde durmasıyla altın ve gümüşün küresel akışında büyük aksamalar yaşanıyor. Bu durumun altın ve gümüş piyasasında daha fazla dalgalanmalara neden olması bekleniyor.

Dubai altın ticaretinde transit bir şehir olarak çok önemli bir konumda bulunuyor. Dubai, geçen yıl küresel altın akışının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan, külçe altın sevkiyatında öne çıktı.

Dubai'de Afrika'dan çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde rafine edilen külçe altınının ayrıca Asya ve Avrupa'ya giden altının geçişi sağlanıyor. Gümrük verilerine göre Dubai, 2024 yılında dünyanın en büyük ikinci altın ihracatçısıydı ve Hindistan, altın sevkiyatlarının en büyük varış noktasıydı.

Saldırıların ardından Körfez bölgelerinde yapılan ticari hava yolculukları durduruldu. Bazı lojistik firmaları, havayollarının artık kargoyu taşıyamaması nedeniyle, Londra Heathrow havaalanında havayollarına daha önce yapılmış olan külçe altın teslimatlarıyla meşgul olduklarını söyledi.

Yaşanan bu tedarik aksaklığının petrol fiyatlarına bağlı olarak dalgalanma yaşayan altın ve gümüşün daha da dalgalanmasına yol açacağı düşünülüyor.