Hava şartlarından denize çıkamayan Egeli balıkçılar sezonun geri kalanından ümitli

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle derya kuzularının peşine düşen Egeli balıkçılar, sezonun ilk yarısını özellikle sardalya açısından bereketli tamamladı. Balıkçılar yıl başında yaklaşık 10 gün dinlendikten sonra yeniden "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Ancak Ege'de etkili olan fırtına ve yağmur av için denize açılabilecek gün sayısını azalttı.

Sezonun büyük bir kısmının limanda geçirmek zorunda kalan balıkçılar, şubat ayının sonuna doğru hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle yeniden kesintisiz denize açılmayı bekliyor.

HAVA ŞARTLARI BALIKÇILARI VURDU

Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Emir Kayan da hava şartlarının neredeyse 3 günde bir ava izin verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Önceki senelere göre hava koşulları çok çok ağır. Özellikle yağmur da bayağı etkili oldu. Bu durumlar bizim denize açılma sürecinde etkili oluyor. Bu sene daha sert geçiyor. Hava koşulları müsaade ettiği müddetçe umutluyuz. Sezonun geri kalanında balıkçılık olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BALIKÇILARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, Karadeniz'de hamsi ve istavrit, Marmara'da istavrit ve kupes avcılığının iyi gittiğini anlatan Aksoy, Ege için de beklentilerinin olumlu olduğunu kaydetti.