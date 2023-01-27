Hava soğumayınca tezgah boş kaldı

Kış mevsiminin henüz etkisini göstermemesi balık tezgahlarına olumsuz yansıdı. Balıklar denizin yüzeyine çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçtiğimiz haftalar bol olan balıklar şu dönemde azaldı.

Tezgahlarda balık azalmasına rağmen fiyatların geçen haftakiyle aynı olduğunu söyleyen balıkçılar, havaların soğumasıyla istavrit ve çinekop balığının bollaşacağını söyledi.

İSTANBUL'DA BALIK FİYATLARI

Balıkçılar, vatandaşların bol balık tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Fiyatların normal olduğunu belirten balıkçılar, vatandaşın en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgite talep gösterdiğini söyledi.



Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda; hamsi 100 lira, istavrit 80 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor.

"FİYATLAR UCUZ OLSUN"



Karaköy balıkçısı Samet Balyemez, tezgahlarda balıkların azaldığını söyleyerek "Bu sene palamut boldu. Şimdi yavaş yavaş palamut yerine hamsi, çinekop, mezgit, barbun, istavrit çıkmaya başladı. Şu an balıklar biraz az, soğuk havaların gelmesini istiyoruz." dedi.



Hamsinin yeni yeni çıktığını ifade eden Balyemez, "Fırtına çıkınca gemiler denize açılamıyor, bu da fiyatları etkiliyor. Biz balığın bol olmasını istiyoruz, fiyatlar ucuz olsun." diye konuştu.



Balyemez, "Tezgahlarda istavrit 80 lira, hamsi 100 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.



Balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu ise "Denizlerde balık azaldı. Sezon başında palamut bol çıktı, vatandaş sürekli yedi. Şu anda tezgahlarda balık azaldı. Geçen haftaya göre fiyatlar sabit kaldı" dedi.