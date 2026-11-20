Deutsche Lufthansa , yüksek yakıt maliyetlerinin Avrupa'nın en büyük havacılık grubu üzerindeki baskıyı artırmasıyla zarar eden ana havayolu birimini toparlamak için Lufthansa Airlines'ta bin kişiyi işten çıkaracak. Yönetimin çalışanlara gönderdiği mektuba göre şirket , Münih ve Frankfurt'taki merkezlerinde tam zamanlı pozisyonları azaltacak.

Lufthansa Airlines kısa ve orta mesafeli hatlarda kapasiteyi daha da azaltmayı ve Airbus A320 filosunu küçülterek daha küçük A220 tipine geçmeyi planlıyor. Planlanan kesinti, bir yıldan biraz uzun sürede ikinci işten çıkarma dalgası olacak. Grup geçen eylülde 2030'a kadar 4 bin idari pozisyonu azaltma niyetini açıklamıştı.

Lufthansa Airlines, yılın ilk dokuz ayında 180 milyon euro faaliyet zararı açıkladı. Yönetim mektupta, "Dönüşümün iki yılının ardından ilk önlemlerin geleceğimizi güvence altına almak için artık yeterli olmadığını kabul etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Mektupta, "Aslında 2026 bizi geriye götürdü: Ortadoğu'daki savaş, kalıcı yüksek yakıt maliyetleri, dokuz günlük grevler ve zaten çok yüksek olan maliyet tabanımız durumu daha da kritik hale getirdi" denildi. Önlemler, Lufthansa'nın sendikalarla anlaşmazlığı çözmeye çalıştığı bir dönemde geldi, ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.