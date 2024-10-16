Havacılık devi batıyor mu? Grev sürüyor, finansman arayışı başladı

Havacılık devi Boeing'i finansal darboğaza sokan grev ikinci ayına girdi. Şirketin en çok satan uçaklarında üretim durdu. Grev şirketin ekonomik kaynaklarını zorlamaya başlarken, finansman arayışlarının başladığı bildirildi.

Havacılık devi batıyor mu? Grev sürüyor, finansman arayışı başladı
Boeing, 17 bin kişiyi işten çıkaracak

Boeing, 17 bin kişiyi işten çıkaracak

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Dünyanın iki büyük uçak üreticisinden biri olan ABD'li 'deki grev ikinci ayına girdi. Çalışanlar düzenledikleri protesto gösterisiyle ücret artışı taleplerini tekrar gündeme getirdi.

Şirketi finansal darboğaza sokan greve son verilmesi için yönetim üzerindeki baskı ise her geçen gün artıyor.

Yüzlerce işçi, dün sendika genel merkezindeki ana salonda toplandı. Kongre'de Washington eyaletini temsil eden Demokrat politikacılar, şirket için yaptıkları temel ve yeri doldurulamaz işin karşılığı olan ücret ve sosyal haklar sağlanması için hem sendika hem de şirket yönetimine çağrıda bulundu.

ÜRETİMİ DURDU

Çoğu Washington'da olmak üzere 'in sendikalı yaklaşık 33 bin çalışanı, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dört yıla yayılan yüzde 40'lık bir ücret artışı talep etti.

Grev nedeniyle şirketin en çok satan uçakları, 737 MAX ile geniş gövdeli 767 ve 777 uçakların üretimi 13 Eylül'den bu yana yapılamıyor.

FİNANSAL KAYNAKLARI ZORLUYOR

Grev şirketin finansal kaynaklarını zorluyor. Boeing üç yıl içinde 25 milyar dolar kaynak sağlamak için sermaye artırımı ve borçlanma yapacağını açıklarken, bankalardan 10 milyar dolara kredi anlaşmasında bulundu.

Şirket ve sendika grevin uzamasından birbirlerini suçluyorlar. Boeing geçen hafta, arabulucular nezaretinde yapılan görüşmelerden de sonuç alınamamasının ardından dört yıl içinde ücretlerde yüzde 30 artışı içeren son teklifini geri çekmişti.

Boeing'de grev sürüyor: Teklif geri çekildi

Boeing'de grev sürüyor: Teklif geri çekildi

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