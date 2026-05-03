Havacılık devi çöktü, rakipler devreye girdi

Spirit Airlines, artan yakıt fiyatları ve finansal baskılar nedeniyle faaliyetlerini aniden durdurduğunu ve tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Şirket, “küresel operasyonların derhal sona erdirildiğini” duyururken, müşteri hizmetlerinin de devre dışı bırakıldığını bildirdi.

RAKİP ŞİRKETLERDEN KURTARMA TARİFESİ

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve JetBlue Airways gibi ABD ’li havayolu şirketleri Spirit yolcularını taşımak için hızlı şekilde devreye girdi.

Bazı şirketler, iptal edilen biletler için “kurtarma tarifesi” adı verilen indirimli fiyatlar sundu. United Airlines, yalnızca 12 saat içinde 14 bin Spirit yolcusuna yeni bilet sağladığını açıkladı.

UÇUŞ KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Havayolları, Spirit’in güçlü olduğu hatlarda daha fazla uçuş planlamaya ve daha büyük uçaklar kullanmaya başladı.

Şirketler ayrıca işsiz kalan Spirit çalışanlarını desteklemeyi ve bazılarını istihdam etmeyi de gündemine aldı.

7 BİN 500 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Spirit’in kapanması, yaklaşık 7 bin 500 çalışanı doğrudan etkiledi.

Pilot sendikaları, kurtarma anlaşmasının sağlanamamasına tepki göstererek, kararın en büyük etkisinin çalışanlar ve aileleri üzerinde hissedileceğini vurguladı.

YOLCULAR ALTERNATİF ARIYOR

Spirit yolcuları, iptal edilen uçuşlar sonrası daha pahalı alternatiflerle karşı karşıya kaldı. AFP’ye konuşan bir yolcu, başka bir havayoluyla uçmanın bilet başına yaklaşık bin dolara mal olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Spirit için 500 milyon dolarlık bir kurtarma paketi üzerinde çalışmıştı. Ancak artan petrol fiyatları ve alacaklıların tepkisi nedeniyle plan hayata geçirilemedi.

YAKIT KRİZİ BELİRLEYİCİ OLDU

1992’de kurulan Spirit Airlines, ABD’nin ilk düşük maliyetli havayollarından biri olarak öne çıkıyordu. Ancak İran savaşı sonrası jet yakıtı fiyatlarının hızla yükselmesi, şirketin iflastan çıkış planlarını bozdu.

Uzmanlara göre yakıt maliyetleri “son darbe” olsa da, Spirit zaten uzun süredir finansal zorluklarla mücadele ediyordu.