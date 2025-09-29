Havacılık devinde işten çıkarma dalgası: Dört bin kişi işsiz kalacak

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, 2030'a kadar idari işlerde dört bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Lufthansa Grubu, Münih'te düzenlenen şirketin Sermaye Piyasaları Günü'nde yeni stratejik planıyla yeni orta vadeli finansal hedeflerini açıkladı.

KARAR DİJİTALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA ALINDI

Buna göre, Alman şirket dijitalleşme, otomasyon ve daha verimli süreçler neticesinde, 2030'a kadar idari işlerde dört bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Orta vadeli finansal hedeflerini de yükselten şirket 2028'den itibaren yüzde 8 ila yüzde 10 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde etmeyi hedefliyor. Şirket daha önce de yüzde 8'i hedeflemişti.

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.