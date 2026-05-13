Havacılık sektörü zorda. Yakıt fiyatları seferleri durdurabilir

Havaalanı sektörünün küresel ticaret kuruluşu, artan yakıt ve bilet fiyatlarının havayollarını daha fazla uçuşu iptal etmeye ve yaz seyahatlerini aksatmaya itme tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası Havaalanları Konseyi'nin Asya Pasifik ve Orta Doğu Genel Direktörü Stefano Baronci, bir röportajda, yüksek fiyatların talebi yok ettiğini ve yolcuların uçak bilet fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesine hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Baronci, "Sorun boru değil, havaalanları için asıl endişe kaynağı fiyat ; çünkü bu bilet fiyatlarını etkileyecek." dedi.

BİLET FİYATLARI DÜŞMEYECEK

Baronci, uçak bilet fiyatlarının yakın zamanda düşmeyeceği konusunda uyarıda bulunanların giderek artan korosuna katılıyor. ABD'de enflasyon geçen ay kısmen uçak bileti fiyatları nedeniyle hızlandı ve bu da tüketicilerin harcamalarını kısacağı endişelerini artırdı.

ABD'nin İran'la savaşı sonrasında büyük ölçüde erişilemez hale gelen ve hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın kapanması, havacılık sektörünü altüst etti. Petrol fiyatları fırladı; jet yakıtının fiyatı Nisan ayı boyunca varil başına 200 doları aşarak iki katından fazla arttı, ardından bu ay varil başına yaklaşık 150 dolara düştü.

Bu durum, on milyarlarca dolarlık yakıt maliyeti artışıyla karşı karşıya kalan havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını yükseltmesine ve karlı olmayan uçuşları iptal etmesine yol açtı.

ACI'nin tahminlerine göre, savaş Mart ve Nisan aylarında Ortadoğu'daki büyük havaalanlarına yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir kaybına ve taşınan kargo miktarında yüzde 52'lik bir azalmaya neden oldu.

SEKTÖR TEHDİT ALTINDA

Sektör kuruluşuna göre, yüksek bilet fiyatları ve yakıt fiyatları, yakıt kıtlığından daha büyük bir tehdit oluşturuyor seyahat sektörü için.

ACI'nin 88 havalimanını işleten 28 üye ile yaptığı ankete göre, Asya ve Orta Doğu'daki havalimanlarının büyük çoğunluğu en az 10 ila 20 günlük jet yakıtı stoğuna sahip. Ancak bu üyelerin yüzde 60'ı, Nisan ortasından itibaren kerosen tedarikinde sıkıntılar yaşanmaya başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Baronci, "Bir tampon bölge var. Acil durumu görmüyoruz." ifadesini kullandı.

ACI verileri ayrıca hava trafiğinde bir artış olduğunu gösterdi, ancak yine de normal seviyelerden çok uzak. Verilere göre, son dokuz haftadaki hava trafiği ortalama olarak normal uçuş programının yalnızca yüzde 53'ü seviyesinde gerçekleşti.

Baronci, havacılık sektörünün yılın geri kalanına ilişkin görünümüne dair "temkinli bir iyimserlik" taşıdığını ancak toparlanmanın savaşın çözülmesine bağlı olacağını söyledi.