VietJet'ten büyük işe alım

Vietnam'ın en büyük ekonomik havayolu şirketi VietJet Aviation JSC, Güneydoğu Asya'nın en popüler seyahat noktasına uçuş ve rota genişlemesini hızlandırırken Tayland'da 5 binden fazla yeni personel istihdam etmeyi planlıyor.



Yapılan açıklamaya göre, Vietnamlı havayolu şirketinin Tayland birimi olan VietJet Tayland, bölgesel hava seyahati büyümesinden faydalanmak için bu yıl büyük Asya şehirlerine yeni doğrudan uçuşlar başlatacak. Yeni pazarlar arasında Japonya, Güney Kore ve Hindistan'ın yer aldığı belirtildi.



VietJet, Güneydoğu Asya'nın üçüncü büyük ekonomisinin önemli bir havacılık merkezi olma yolundaki çabalarını hızlandırmasıyla birlikte yeni bölgesel rotalar açan Thai Airways International Pcl ve Asia Aviation Pcl gibi rakiplerine katılıyor. Hükümet, daha fazla havayolu şirketi ve yolcu çekmek için Bangkok'taki uluslararası havalimanlarında ve Phuket ve Chiang Mai gibi turistik merkezlerde yolcu kapasitesini artırıyor.



VietJet Tayland, pilotlar, kabin ekibi, mühendisler, teknisyenler ve yer personeli gibi pozisyonlar için açık pozisyonları dolduruyor. Havayolu şu anda kaç çalışanı olduğunu belirtmedi.



Büyüme, Londralı bir yargıcın İngiliz yatırım fonu FitzWalter Capital Ltd'nin ödenmemiş ücretler nedeniyle VietJet'in küresel varlıklarını dondurma girişimini reddetmesinin ardından geldi.



Ticaret bakanlığının verilerine göre, VietJet'in Tayland birimi bir önceki yıl 3,6 milyar baht zarar ederken, 2024'te 64 milyon baht (1,98 milyon dolar) net gelir elde etti. Geçen yılki toplam gelir bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 19 milyar baht oldu.



VietJet Tayland'ın yeni rotaları arasında 1 Ekim'de başlayacak olan Bangkok - Seul; 1 Aralık'ta başlayacak olan Bangkok - Osaka; 15 Aralık'ta başlayacak olan Bangkok - Tokyo Narita Uluslararası Havaalanı; 16 Kasım'da başlayacak olan Bangkok - Hindistan Kalküta ve 4 Aralık'ta başlayacak olan Bangkok - Hindistan Ahmedabad yer alıyor.