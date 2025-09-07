Havada hostes krizi... Maaşı kabul etmiyorlar

Air Canada'nın 10 binden fazla uçuş görevlisinin neredeyse tamamı, şirketin sözleşme teklifini reddederek, geçen ay kısa süreli bir kapanmaya yol açan işçi anlaşmazlığını uzattı.



Uçuş personeli Ağustos ayında üç gün boyunca greve gitti ve sendika ile havayolu şirketi geçici bir anlaşmaya varana kadar 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Ancak yapılan açıklamaya göre, sendika üyeleri yüzde 99,1 oranında greve karşı oy kullandı.



Taraflar şimdi arabuluculuğa geri dönecek, bu nedenle grev veya lokavt beklenmiyor.



Anlaşma, emeklilik ve yan haklar dahil olmak üzere dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 40 oranında genel bir tazminat artışı ve yer ücreti için ek hükümler içeriyordu, ancak kabin ekibi üyeleri tarafından yetersiz bulundu. Sendika, üyelerinin yüzde 94,6'sının oy kullandığını açıkladı.



Havayolu şirketi, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, anlaşmanın onaylanmaması halinde ücret kısmının arabuluculuğa sevk edileceğini, gerekirse tahkime gidileceğini söyledi.



Dünkü oylama sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Air Canada arabuluculuk ve tahkim sürecine tamamen bağlıdır. Grev veya lokavt olmayacak ve uçuşlar devam edecek." denildi.



ZAM TEKLİFİ NELER İÇERİYOR?



Dört yıllık sözleşme teklifinde, 1 Nisan'dan itibaren yüzde 8 ila yüzde 12 arasında, ardından gelecek yıldan itibaren ise yıllık yüzde 3, yüzde 2,5 ve yüzde 2,75 oranında ücret artışı yer alıyor.



Şu anda, Air Canada kabin memurlarına yalnızca uçak hareket halindeyken ödeme yapılıyor. Bu, sektörde yaygın bir uygulama olsa da, artık bu uygulamanın sona ermesini istiyorlar. Kabin memurları için önerilen sözleşme, uçağın büyüklüğüne bağlı olarak, normal saatlik ücretin yarısı üzerinden 60 dakika veya 70 dakika uçuş öncesi ödeme yapılmasını öngörüyordu. Bu ücret, sonunda saatlik ücretin yüzde 70'ine çıkacaktı.



2022 yılında Delta Air Lines, uçuş görevlilerine uçağa biniş sırasında ödeme yapan ilk ABD havayolu şirketi oldu.



ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri, son 18 aydır mürettebatlarıyla çok yıllık sözleşmeler müzakere etti ve bazı görevliler yeni anlaşmalarla biniş ücretlerini güvence altına aldı. United Airlines Holdings ise hala müzakere ediyor.



Air Canada, tazminat teklifinin değeri hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Bloomberg Intelligence analisti Francois Duflot, yeni sözleşmenin dönem maliyetlerine muhtemelen 600 milyon Kanada dolarının (434 milyon ABD doları) üzerinde ek maliyet getireceğini söyledi. Havayolu şirketi, geçen yıl ücret, maaş ve yan haklar için 4,9 milyar Kanada doları ödedi ve bu da işletme maliyetlerinin yaklaşık yüzde 23'üne denk geliyor.