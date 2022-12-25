Havalar geç soğuyunca lüfer ve çinekopun fiyatı arttı

Çanakkale’de balık halindeki balıkçı tezgahlarında balık bolluğu yaşanırken, denizden az çıkan lüfer, çinekop ve sarıkanatın fiyatları yükseldi.

Balıkçılar ise lüfetin son günlerde pahalanmasının sebebini az çıkmasından dolayı olduğunu söylüyor. Balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, “Tam boy dediğimiz lüferler, az çıktığından dolayı fiyatı yükseliyor" dedi.

AZ ÇIKTIĞI İÇİN FİYATI ARTIYOR

Balık halinin fiyatını belirleyen etkenler arasında İstanbul ve restoranların piyasası olduğunu dile getiren Tunç, "Genelde restoran balığı olduğu için ve son günlerde de az çıktığı için o yüzden fiyatı 350 ila 370 lira arasında değişmekte. Çinekop balığı bir hafta önce 70-80 liraydı kilosu" ifadelerini kullandı.



Çinekop balığının da göç yolunu yavaş yavaş tamamlamasından dolayı fiyatında bir artış olduğunu dile getiren Tunç, tezgahlarda 130 TL ile 150 TL arasında satıldığını belirtti.



Balık halinde çinekop 150, sarıkanat 280, hamsi 60, sardalya 60, zargana 70, tekir 120, mezgit 130, deniz levreği ise kilosu 200 liradan satılıyor.