Havalimanları devlete 344,6 milyar lira kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirtti.



11 havalimanının Kamu-Özel İşbirliği projesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.



344,6 MİLYAR LİRALIK GELİR



Uraloğlu, 11 havalimanından sadece 2024 yılında elde edilen gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağını kaydetti.



Bakan Uraloğlu, 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar euro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağını açıkladı.



EN BÜYÜK GELİR İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN



Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı’nın bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.



İstanbul Havalimanı'nın 2024 yıl sonu kirasından 736 milyon 179 bin 973 euro gelir elde edileceğini belirten Uraloğlu, garanti üstü tahsil edilecek tutarın 44 milyon 637 bin 879 euro olacağını dile getirdi.