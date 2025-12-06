Havalimanlarında 11 ayda 229,7 milyon yolcu taşındı

Türkiye genelindeki havalimanlarında yolcu sayısı artmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-kasım döneminde direkt transit yolcular dahil olmak üzere toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, kasım ayında iç hatlarda 8,3 milyon, dış hatlarda 10,1 milyon yolcu seyahat etti. Direkt transit yolcularla birlikte kasım ayında toplam yolcu sayısı 18,5 milyon oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13’lük artışa işaret etti.

Uçak trafiği de artış gösterdi. Kasım ayında iç hatlarda 81 bin, dış hatlarda 65 bin olmak üzere toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 197 binin üzerine çıktı. Aynı ayda taşınan yük miktarı ise 412 bin ton olarak kaydedildi.

Günde ortalama 688 bin yolcu

Ocak-kasım döneminde iç hatlarda yaklaşık 94 milyon, dış hatlarda ise 135,7 milyon yolcu seyahat etti. Böylece 11 aylık dönemde yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 arttı. Bu dönemde havalimanları günde ortalama 688 bin yolcuya hizmet verdi. Bakan Uraloğlu, bu sayının her gün yaklaşık 9 stadyum dolusu yolcuya denk geldiğini ifade etti.

Aynı dönemde toplam uçak trafiği 2 milyon 318 bin olarak gerçekleşirken, yük taşımacılığı 4,7 milyon tonun üzerine çıktı.

İSTANBUL HAVALİMANI 77,5 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

Türkiye’nin en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda, 11 ayda toplam 77 milyon 524 bin 963 yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise aynı dönemde 44,2 milyon yolcu seyahat etti.

TURİZM HAVALİMANLARINDA 60,6 MİLYON YOLCU

Turizm merkezlerindeki havalimanları da yoğunluk yaşadı. Ocak-kasım döneminde Antalya, İzmir, Muğla ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında toplam 60 milyon 626 bin 876 yolcuya hizmet verildi. En fazla yolcu Antalya Havalimanı üzerinden seyahat etti.