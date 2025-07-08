ABD havalimanlarında kurallar değişiyor... Ayakkabılar çıkmayacak

ABD'li yolcular yakında standart havaalanı güvenlik kontrol noktalarından geçmek için ayakkabılarını çıkarma konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak. Bu durum terminalde güvenlik taramasından geçme süresini kısaltacak.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Ulaştırma Güvenlik İdaresi, TSA PreCheck için ödeme yapan kişilere halihazırda sunulan bir avantajı sıradan yolcuların çoğuna genişletecek bir hamle olan değişikliği yapmak için politikalarını güncellemeyi planlıyor.



TSA'nın bu geri adımı, yaklaşık yirmi yıldır 11 Eylül sonrası ABD havaalanı güvenlik sisteminin en görünür ve eleştirilen özelliklerinden biri olan bir politikayı sona erdirecek. Ayakkabı kuralını uzun zamandır gerçek güvenlikten ziyade bir güvenlik tiyatrosu olarak gören eleştirmenler, bu politikayı Amerikan havaalanlarındaki güvenlik kontrol noktalarında bekleme sürelerini arttırmakla da suçluyor.



Bu değişiklik aynı zamanda ABD'yi, yolcuların havaalanı güvenliğinden geçerken ayakkabılarını çıkarmalarını gerektirmeyen Avrupa Birliği, Dubai ve Singapur gibi diğer küresel havacılık merkezleriyle aynı çizgiye getirecek.



2001 YILINDAKİ GİRİŞİM NEDENİYLE KURAL KONMUŞTU



ABD'de ayakkabıların çıkarılması zorunluluğu, 2001 yılında “ayakkabı bombacısı” Richard Reid'in bir American Airlines uçuşunda spor ayakkabılarından birine yerleştirdiği patlayıcıları ateşleme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ağustos 2006'da zorunlu hale getirildi.



Kurumdan yapılan açıklamada, politika değişikliği sorulduğunda, “TSA ve DHS, yolcu deneyimini ve güçlü güvenlik duruşumuzu geliştirmek için her zaman yeni ve yenilikçi yollar araştırıyor. Güvenlik sürecimizde yapılacak olası güncellemeler resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır.” denildi.



Planlar ilk olarak eski bir TSA görevlisi ve Gate Access seyahat bülteninin yaratıcısı Caleb Harmon-Marshall tarafından bildirildi.