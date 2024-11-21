Havalimanlarında yeni dönem: İstanbul ve İzmir'de kullanılacak

Türk Hava Yolları, uçağa binerken vakit alan 'boarding' işlem sürecini kısaltmak için yüz tanıma sistemini devreye alacak.



Biyometrik yolculuk sistemi ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanı'nda THY uçuşlarında denendi.



Yeni sistem Türkiye'de ilk kez İstanbul ve İzmir'de kullanılacak. Ayrıca Seul'de de uygulamaya sokulacak.



Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek.



Şirket, bu uygulama ile uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 oranında hızlandırmayı hedefliyor.