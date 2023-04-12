Havalimanlarından üç ayda 39 milyon yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edenilen bilgiye göre, havalimanlarındaki yolcu sayısındaki artış mart ayında da devam etti. Uçak trafiği mart ayında geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 17,4 artarak 64 bin 29’a, dış hatlarda yüzde 33,6 artışla 49 bin 817’ye ulaştı. Mart ayında üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği yüzde 24,5 artışla 149 bin 736’ya yükseldi.



Havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 383 bin, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 195 bin olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 13 milyon 601 bin yolcuya hizmet verildi. Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 59 bin 742 ton, dış hatlarda 223 bin 404 ton, toplamda 283 bin 147 ton oldu.



İstanbul Havalimanı’nda martta toplam 39 bin 396 uçak trafiği gerçekleşirken, 5 milyon 762 bin yolcu seyahat etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçak trafiği toplam 17 bin 543, yolcu trafiği 2 milyon 717 bin olarak gerçekleşti.



UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 29 ARTTI



Ocak-mart döneminde ise yolcu ve uçak trafiğindeki haraketlilik dikkati çekti. İlk çeyrekte uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 24 artarak 193 bin 310’a, dış hatlarda yüzde 33,3 artışla 140 bin 483’e ulaştı. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği yüzde 29 artışla 436 bin 550’ye yükseldi.



Aynı dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 18 milyon 755 bin, dış hat yolcu trafiği yüzde 48,3 artarak 20 milyon 193 bine ulaştı. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı yüzde 31,5 artışla 38 milyon 983 bine çıktı.



İlk çeyrekte havalimanlarındaki yük trafiği iç hatlarda 180 bin 333 ton, dış hatlarda 653 bin 616 ton olmak üzere toplamda 833 bin 949 ton oldu.



İstanbul Havalimanı’nda ocak-mart döneminde toplam 113 bin 845 uçak trafiği gerçekleşirken, 16 milyon 530 bin yolcu ağırlandı. 50 bin 589 uçak trafiği olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da 7 milyon 921 bin yolcuya hizmet verildi.