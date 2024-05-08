Havayolunda rekor! Yolcu trafiği yüzde 53,7 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2024 Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Nisan ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 74 bin 591’e, dış hatlarda ise 63 bin 727’ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 178 bin 614’e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, Nisan ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 28,0 artış meydana geldiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Nisan ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 244 bin 590’a dış hat yolcu trafiğinin 9 milyon 715 bin 111’e ulaştığını belirterek, “Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 973 bin 101 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılının Nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 52,9; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 55,1 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği yüzde 53,7 artış ile rekor tazeledi. Havalimanları yük trafiği ise nisan ayında iç hatlarda 72 bin 269 ton, dış hatlarda 300 bin 161 ton, toplamda 372 bin 430 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.



Dört Ayda Yolcu Sayısı 62 Milyona Yaklaştı



2024 yılının ilk 4 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 270 bin 495, dış hatlarda 221 bin 040’e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 653 bin 472 uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti.

2024 yılı ilk dört aylık süreçte hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,4; dış hat uçak trafiğinde ise yüzde 17,2 artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinin yüzde 13,4 artış gösterdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, bu süreçte Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda 28 milyon 950 bin 375 yolcuya, dış hatlarda ise 32 milyon 868 bin 310 olmak üzere bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 61 milyon 879 bin 94 yolcuya hizmet verildiğinin altını çizdi. 2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 23.1 dış hatlarda yüzde 24,4 olmak üzere direkt transit yolcu trafiği dahil olmak üzere yolcu trafiğinde yüzde 23,6 artış olduğunu kaydetti. Uraloğlu söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 256 bin 240 ton, dış hatlarda 1 milyon 117 bin 156 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 373 bin 395 tona ulaştığını bildirdi.