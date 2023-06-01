Havucun kilosu 50 liraya yükseldi

Havucun kilosu son günlerde 50 liraya kadar çıktı.



Halden çıkış fiyatı da 30-35 lira arasında değişen havucun market fiyatı da semt pazarlarıyla aynı hale geldi. Havucun ortalama adet fiyatı da neredeyse 7 lira oldu.



Uzmanlar, yılda birkaç defa hasat edilebilen havucun yeni mahsulünün olmaması ve buzhanede tutulması nedeniyle fiyatların bu seviyeye geldiğini belirtiyor.



"ÇOK HIZLI DÜŞÜŞ OLACAK"



Konuyla ilgili İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, bir açıklama yapdı.



Yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyatlarda çok hızlı bir düşüş yaşanacağını vurgulayan Dayan, şunları kaydetti:



"Eylül ve ekimde hasat edilen ürünler, koruma amaçlı buzhaneye konur. Bunlar geçen seneye göre buzhanelere daha az ürün kondu. Sebebi geçen sene üretici ektiğinin karşılığını alamaması. Buzhanede de ürün az olunca son 2-3 haftadır fiyatlarda anormal bir artış oldu. Son günlerde yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle birlikte siz de fark edeceksiniz, pazar da fark edecektir, çok hızlı bir düşüş yaşanacaktır."



"BİZ YEMİYORUZ, SİZ DE YEMEYİN"



Bir ay önce havucun kilogram fiyatının 8-10 lira civarında olduğunu hatırlatan Dayan, şöyle devam etti:



"Yeni ürünlerimiz piyasaya girdikçe fiyatlar 10-15 lira civarına çekilir diye düşünüyoruz. Talep çok, arz az. Vatandaşa 1 hafta 10 gün daha beklemelerini tavsiye ederim. Bugünlerde bence yemeyelim, biz de yemiyoruz. Vatandaş da 1 hafta 10 gün daha sabrederse, yemezsek fiyatlar hızlı bir şekilde düşecektir."