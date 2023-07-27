Hayalet evde vergi korkusu

Boş eve vergi gelecek beklentisi ev sahiplerini tedirgin etti. Satılık ve kiralık konut sayısında artış yaşanabilir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş kira artışı ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına gidileceği açıklamasının ardından boş konutlar için yüksek vergi çalışması olduğu belirtilmişti.



Açıklamanın ardından evini boş tutanlar yeni arayışlara girdi.



Hatta bazı boş evlerin camlarında satılık ilanları asılmaya başlandı. Ancak uzmanlar bu nedenden dolayı boş eve vergi getirilmesinin yanı sıra sıkı denetimlerin de gerekliliğini vurguluyor.

